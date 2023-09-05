В Германии планируют значительно увеличить производство систем ПВО IRIS-T

Немецкий производитель оружия Diehl Defence намерен значительно увеличить производство систем противовоздушной обороны IRIS-T, чтобы удовлетворить растущий спрос из-за войны России против Украины.

Об этом заявил главный программный директор компании Гаральд Бушек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За 2025 год компания планирует произвести не менее восьми систем, по сравнению с тремя-четырьмя системами в этом году.

Бушек также рассказал, что производство ракет в этом году будет увеличено втрое, а со следующего года – еще вдвое. С 2024 года ожидается выпуск от 400 до 500 ракет.

Германия уже поставила два комплекса IRIS-T в Украину. Берлин пообещал поставить Киеву еще шесть установок IRIS-T.

Ожидается, что в октябре 2024 года немецкие вооруженные силы получат первую из шести систем IRIS-T.

До вторжения России в Украину лишь несколько западных стран приобрели эту систему. Сейчас союзники по НАТО пытаются заказать IRIS-T для своих вооруженных сил, а несколько стран на восточном фланге НАТО, такие как Эстония и Латвия, как ожидается, подпишут контракты в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что правительство Словении ведет переговоры о приобретении в ближайшем будущем немецкой системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.