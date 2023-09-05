Ердоган сподівається на "хороший результат" у питанні відновлення "зернової угоди"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що сподівається на "хороший результат" у питанні відновлення Чорноморської зернової угоди найближчим часом.

Заяву турецького президента наводить Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган сказав, що Анкара знаходиться в тісному контакті з ООН щодо відновлення "зернової угоди" і додав, що незабаром він обговорить це питання з генсеком Організації Антоніу Гутеррішем.

"Відновлення цієї ініціативи є пріоритетом для всього світу. Ми перебуваємо в тісному контакті з ООН з цього питання", – зазначив президент Туреччини.

Ердоган сказав, що Росія має дві вимоги для відновлення "зернової угоди"

"По-перше, включення російського сільськогосподарського банку в систему SWIFT…По-друге, судна, які використовуються для транспортування, повинні бути застраховані. Кораблі повинні бути застраховані для того, щоб перевозити товари в європейські або інші порти", – додав він.

Турецький президент розповів про пакет заходів, який "прокладе шлях до відновлення ініціативи".

"Під час свого візиту до Москви міністр закордонних справ (Туреччини Хакан Фідан – ред.) обговорив технічний аспект цього нового пакету пропозицій зі своїм російським колегою Лавровим… Я також детально обговорив це питання з Путіним. Я також вірю, що ми досягнемо хорошого результату, який виправдає очікування, за короткий час...Я також детально обговорив це питання з Путіним сьогодні. Я також вірю, що ми досягнемо хорошого результату, який виправдає очікування, за короткий час", – розповів Ердоган.

Нагадаємо, глава Кремля Владімір Путін після переговорів з Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.

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