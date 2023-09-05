Эрдоган надеется на "хороший результат" в вопросе восстановления "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на "хороший результат" в вопросе восстановления Черноморской зерновой сделки в ближайшее время.

Заявление турецкого президента приводит Anadolu, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган сказал, что Анкара находится в тесном контакте с ООН по восстановлению "зерновой сделки" и добавил, что вскоре он обсудит этот вопрос с генсеком Организации Антониу Гутерришем.

"Восстановление этой инициативы является приоритетом для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с ООН по этому вопросу", – отметил президент Турции.

Эрдоган сказал, что Россия имеет два требования для восстановления "зерновой сделки"

"Во-первых, включение российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT... Во-вторых, суда, которые используются для транспортировки, должны быть застрахованы. Корабли должны быть застрахованы для того, чтобы перевозить товары в европейские или другие порты", – добавил он.

Турецкий президент рассказал о пакете мер, который "проложит путь к восстановлению инициативы".

"Во время своего визита в Москву министр иностранных дел (Турции Хакан Фидан – ред.) обсудил технический аспект этого нового пакета предложений со своим российским коллегой Лавровым... Я также подробно обсудил этот вопрос с Путиным. Я также верю, что мы достигнем хорошего результата, который оправдает ожидания, за короткое время...Я также подробно обсудил этот вопрос с Путиным сегодня. Я также верю, что мы достигнем хорошего результата, который оправдает ожидания, за короткое время", – рассказал Эрдоган.

Напомним, Путин после переговоров с Эрдоганом в Сочи заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

В свою очередь Эрдоган выступил за продолжение Черноморской зерновой инициативы и отметил, что Украине нужно "смягчить свой подход" для ее продления.

Читайте также статью "ЕвроПравды": Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне