Посол ЕС рассказал, что определяет успехи Украины в борьбе с коррупцией

Посол ЕС Матти Маасикас рассказал об успехах Украины в борьбе с коррупцией, отметив, что созданные после Революции Достоинства антикоррупционные органы доказали свою эффективность.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Маасикас указал, что "по-настоящему" Украина начала бороться с коррупцией только после событий Революции Достоинства.

"Созданные тогда органы и институты хорошо работают. Это видно и по результатам их работы и по стабильности – так, глава НАБУ Артем Сытник стал первым в истории руководителем правоохранительного органа Украины, который отработал в должности полный срок, 7 лет. И новых руководителей этих органов выбирают по очень высоким стандартам", – заявил дипломат.

По его словам, другим элементом в вопросе борьбы с коррупцией "является решимость политического класса, стремление политиков действительно бороться с коррупцией".

"Здесь лакмусовой бумажкой станет восстановление электронных деклараций должностных лиц и принятие закона с новым определением политически значимых лиц (интервью состоялось во вторник, до голосования в Верховной Раде – ред.)", – отметил Маасикас, добавив, что категорического требования ЕС относительно публичности е-деклараций нет.

Еще одним элементом борьбы с коррупцией, по его словам, является запрос со стороны журналистов и украинского общества.

Маасикас напомнил коррупционный скандал в Министерстве обороны, когда СМИ сообщили, что ведомство якобы закупает продукты для военных по значительно завышенным ценам.

"Были серьезные дискуссии о том, можно ли об этом говорить во время полномасштабной войны...И ваши коллеги решили сделать этот шаг. Для меня это свидетельствует, что коррупция в Украине стала непатриотическим делом. А взамен есть общественный запрос на ее искоренение. Этот запрос есть и он останется. Поэтому я говорю, что для меня этот стакан более чем наполовину полон", – подчеркнул посол.

Также Маасикас в интервью объяснил, от чего зависят сроки вступления Украины в ЕС. Кроме того, дипломат прокомментировал возможность переговоров о членстве Украины в "турборежиме".

Матти Маасикас высказался о рекомендациях Венецианской комиссии по ряду украинских законов и реакции на них со стороны Киева.

Смотрите полное интервью "ЕвроПравды" с Матти Маасикасом: Членство Украины в турборежиме. Возможно ли это? Чего ждать от ЕС?