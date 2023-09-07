Украинского правозащитника Захарова номинировали на премию ПАСЕ

Украинский правозащитник Евгений Захаров – среди трех номинантов на премию им. Вацлава Гавела за роль в защите прав человека, которую присуждает Парламентская ассамблея Совета Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в ПАСЕ.

Жюри премии по правам человека им. Вацлава Гавела, которое возглавляет президент ПАСЕ Тини Кокс, объявило трех номинантов – из Турции, Польши и Украины.

Фото: УНИАН

Украинский номинант – известный правозащитник Евгений Захаров, основатель Украинского Хельсинского союза по правам человека и директор Харьковской правозащитной группы, а с 2022 года основал инициативу с участием различных ОО "Трибунал для Путина", которая собирает, проверяет и систематизирует информацию о военных преступлениях РФ в Украине.

Кроме него, на премию номинировали активиста, правозащитника и филантропа из Турции Османа Кавалу, который заключен с 2017 года, и польскую правозащитницу, активистку из движения за права женщин и уязвимых категорий населения Юстину Выджинскую.

Победителя премии 2023 года должны объявить на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 9 октября.

Премию Вацлава Гавела вручают ежегодно. Она включает 60 тысяч евро, памятный приз и диплом.

В 2022 году премию присудили российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, а в 2021 году – представительнице белорусской оппозиции Марии Колесниковой.