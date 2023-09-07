Прем'єрка Естонії: опозиція намагається мене зацькувати

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що опозиція боїться висловити їй недовіру на тлі скандалу навколо співпраці бізнесу її чоловіка з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила на пресконференції уряду, повідомляє ERR.

Каллас нагадала, що, згідно з Конституцією, прем'єр-міністру можна винести вотум недовіри, тому її відставка можлива, якщо набереться достатня кількість голосів.

"Однак поки що на це не наважуються, а намагаються зацькувати мене, щоб у мене здали нерви. Це неконституційний прийом", – переконана вона.

Прем'єрка провела аналогію, що заклики до неї піти у відставку – це наче вона б зажадала обрання нового голови опозиційної партії EKRE.

"Це не мені говорити. Я б не здобула оплесків у пресі за таку заяву, і це було б неконституційним. Конституція встановлює рамки і правила, постараємося їх дотримуватися", – додала Каллас.

Вона вказала, що її чоловік добровільно пройшов перевірку безпеки в Поліції безпеки, яка підтвердила, що в нього немає стосунків і діяльності з Росією.

"Це могло б дати відповіді, що підозрілих обставин у моїх доходах немає. Якщо я комусь не подобаюся як прем'єр-міністр, то для цього є інструмент у вигляді Конституції", – резюмувала Каллас.

Раніше повідомляли, що дві третини жителів Естонії підтримують відставку Каллас у зв’язку зі скандалом довкола співпраці бізнесу її чоловіка з Росією.

Перед цим президент Естонії Алар Каріс заявив, що вважав би за краще відставку Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

4 вересня Каллас приходила на засідання антикорупційного комітету парламенту країни – Рійгікогу – у зв’язку зі скандалом.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.