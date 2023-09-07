Премьер Эстонии: оппозиция пытается меня затравить

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что оппозиция боится выразить ей недоверие на фоне скандала вокруг сотрудничества бизнеса ее мужа с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила на пресс-конференции правительства, сообщает ERR.

Каллас напомнила, что согласно Конституции премьер-министру можно вынести вотум недоверия, поэтому ее отставка возможна, если наберется достаточное количество голосов.

"Однако пока на это не осмеливаются, а пытаются затравить меня, чтобы у меня сдали нервы. Это неконституционный прием", – убеждена она.

Премьер-министр провела аналогию, что призывы к ней уйти в отставку – это как если бы она потребовала избрания нового председателя оппозиционной партии EKRE.

"Это не мне говорить. Я бы не снискала аплодисментов в прессе за такое заявление, и это было бы неконституционным. Конституция устанавливает рамки и правила, постараемся их придерживаться", – добавила Каллас.

Она указала, что ее муж добровольно прошел проверку безопасности в Полиции безопасности, которая подтвердила, что у того нет отношений и деятельности с Россией.

"Это могло бы дать ответы, что подозрительных обстоятельств в моих доходах нет. Если я кому-то не нравлюсь как премьер-министр, то для этого есть инструмент в виде Конституции", – резюмировала Каллас.

Ранее сообщалось, что две трети жителей Эстонии поддерживают отставку Каллас в связи со скандалом вокруг сотрудничества бизнеса ее мужа с Россией.

Перед этим президент Эстонии Алар Карис заявил, что предпочел бы отставку Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

4 сентября Каллас приходила на заседание антикоррупционного комитета парламента страны – Рийгикогу – в связи со скандалом вокруг "российского бизнеса" мужа.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды" или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии.