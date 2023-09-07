Пентагон спростував російські заяви про небезпеку снарядів зі збідненим ураном

Пентагон заперечує заяви Росії про те, що боєприпаси зі збідненим ураном, які США збираються відправити Україні, можуть спричинити зростання захворюваності на рак та інші хвороби.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє CNN.

За її словами, Центр з контролю і профілактики захворювань США заявив, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак.

Крім того, ВООЗ повідомляє, що не було зафіксовано збільшення випадків лейкемії або інших видів раку після впливу урану або збідненого урану, додала представниця Пентагону.

"І навіть МАГАТЕ недвозначно заявило, що немає доведеного зв'язку між впливом збідненого урану і збільшенням кількості випадків раку або значного впливу на здоров'я або навколишнє середовище", – сказала вона.

За словами Сінгх, ці боєприпаси є "стандартними" протитанковими снарядами, які використовуються в танках Abrams.

"Багато військових по всьому світу використовують збіднений уран у своїх танках. Ми вважаємо, що це будуть найефективніші боєприпаси для протидії російським танкам", – сказала вона.

Напередодні США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 175 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.