Пентагон опроверг российские заявления об опасности снарядов с обедненным ураном

Пентагон отрицает заявления России о том, что боеприпасы с обедненным ураном, которые США собираются отправить Украине, могут вызвать рост заболеваемости раком и другими болезнями.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает CNN.

По ее словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак.

Кроме того, ВОЗ сообщает, что не было зафиксировано увеличения случаев лейкемии или других видов рака после воздействия урана или обедненного урана, добавила представительница Пентагона.

"И даже МАГАТЭ недвусмысленно заявило, что нет доказанной связи между воздействием обедненного урана и увеличением количества случаев рака или значительного воздействия на здоровье или окружающую среду", – сказала она.

По словам Сингх, эти боеприпасы являются "стандартными" противотанковыми снарядами, которые используются в танках Abrams.

"Многие военные по всему миру используют обедненный уран в своих танках. Мы считаем, что это будут самые эффективные боеприпасы для противодействия российским танкам", – сказала она.

Накануне США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.

В июне СМИ сообщили, что администрация президента Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.