Глава МЗС Британії назвав псевдовибори ганебною спробою РФ легітимізуватися в Україні

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відреагував на проведення Росією фейкових "виборів" на окупованих територіях України.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Клеверлі наголосив, що проведення псевдовиборів є спробою РФ легітимізувати її безпідставні претензії на українську територію.

"Ви не можете проводити вибори в чужій країні", – додав британський міністр.

Псевдовибори на окупованих Росією територіях країна-окупант проводить 8-10 вересня.

Нагадаємо, речник Європейської комісії Петер Стано тиждень тому засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон ніколи не визнає результати цих псевдовиборів.

Британська розвідка стверджує, що проведенням псевдовиборів на окупованих територіях України путінська "Єдина Росія" прагне закріпити там вплив Кремля.