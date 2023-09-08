Глава МИД Британии назвал псевдовыборы позорной попыткой РФ легитимироваться в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отреагировал на проведение Россией фейковых "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Клеверли отметил, что проведение псевдовыборов является попыткой РФ легитимизировать ее безосновательные претензии на украинскую территорию.

"Вы не можете проводить выборы в чужой стране", – добавил британский министр.

Псевдовыборы на оккупированных Россией территориях оккупанты проводят 8-10 сентября.

Напомним, представитель Европейской комиссии Петер Стано неделю назад осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон никогда не признает результатов этих псевдовыборов.

Британская разведка утверждает, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины путинская "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля.