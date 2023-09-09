У молдовській Гагаузії триває суперечка між новою головою і депутатами про склад керівного органу

У Гагаузії місцеві Народні збори не затвердили запропонований новою головою регіону (башканом) склад виконавчого комітету, хоча можливо ще погодяться на це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Newsmaker.

На засіданні 8 вересня Народні збори не затвердили персональний склад Виконкому, від чого залежить, чи зможе команда Ілана Шора домовитися з більшістю у Народних зборах.

У перший склад Виконкому, який сформувала новообрана башкан Євгенія Гуцул і який – що порушує процедури – представляв по відеозв’язку сам Шор, входили представники його команди, ніяк не пов’язані з регіоном. Семеро з них згодом не склали іспит з гагаузької мови, знання якої є обов’язковою вимогою. Далі Гуцул замінила цих осіб, але і такий склад Народні збори не захотіли затверджувати.

7 вересня Гуцул передала на розгляд оновлений персональний склад і структуру Виконкому, замінивши там половину кадрів. Проте на засіданні Народних зборів 8 вересня питання зняли з розгляду.

Заступник спікера Національних зборів Георгій Лейчу пояснив це необхідністю спершу провести засідання профільних комітетів, які підготують доповідь, щоб депутати "мали уявлення про те, чи відповідають кандидати вимогам законодавства".

Лейчу також запропонував схвалити постанову про те, що башкан під час формування нового складу Виконкому чи внесення змін до нього має керуватися положеннями законодавства. За його словами, такий маневр завадить Гуцул розпустити Національні збори після двох невдалих спроб затвердження Виконкому.

Перед цим Національні збори кілька разів відхиляли запропоновану Гуцул структуру Виконкому через невідповідність законодавству.

Нинішні Національні збори Гагаузії сформували за підсумками виборів восени 2021 року, до них входять 35 депутатів.

Як пояснює Newsmaker, після перемоги на виборах скандальної кандидатки від партії Ілана Шора Євгенії Гуцул у Нацзборах сформувалися умовні три групи інтересів: ті, які вже готові її підтримувати; лояльні до очільника Нацзборів Дмитрія Константинова (хоча спершу він підтримав Гуцул і навіть літав до Шора в Ізраїль на переговори), та група комуністів і соціалістів, які "в опозиції" до усіх.

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