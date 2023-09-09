В молдавской Гагаузии продолжается спор между новым главой и депутатами о составе руководящего органа

В Гагаузии местное Народное собрание не утвердило предложенный новым главой региона (башканом) состав исполнительного комитета, хотя возможно еще согласятся на это.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Newsmaker.

На заседании 8 сентября Народное собрание не утвердило персональный состав Исполкома, от чего зависит, сможет ли команда Илана Шора договориться с большинством в Народном собрании.

В первый состав Исполкома, который сформировала новоизбранная башкан Евгения Гуцул и который – что нарушает процедуры – представлял по видеосвязи сам Шор, входили представители его команды, никак не связанные с регионом. Семеро из них впоследствии не сдали экзамен по гагаузскому языку, знание которого является обязательным требованием. Далее Гуцул заменила этих лиц, но и такой состав Народное собрание не захотело утверждать.

7 сентября Гуцул передала на рассмотрение обновленный персональный состав и структуру Исполкома, заменив там половину кадров. Однако на заседании Народного собрания 8 сентября вопрос сняли с рассмотрения.

Заместитель спикера Национального собрания Георгий Лейчу объяснил это необходимостью сначала провести заседание профильных комитетов, которые подготовят доклад, чтобы депутаты "имели представление о том, соответствуют ли кандидаты требованиям законодательства".

Лейчу также предложил одобрить постановление о том, что башкан при формировании нового состава Исполкома или внесении изменений в него должен руководствоваться положениями законодательства. По его словам, такой маневр помешает Гуцул распустить Национальное собрание после двух неудачных попыток утверждения Исполкома.

Перед этим Национальное собрание несколько раз отклоняло предложенную Гуцул структуру Исполкома из-за несоответствия законодательству.

Нынешнее Национальное собрание Гагаузии сформировали по итогам выборов осенью 2021 года, в него входят 35 депутатов.

Как объясняет Newsmaker, после победы на выборах скандального кандидата от партии Илана Шора Евгении Гуцул в Нацсобрании сформировались условные три группы интересов: те, которые уже готовы ее поддерживать; лояльные к главе Нацсобрания Дмитрию Константинову (хотя сначала он поддержал Гуцул и даже летал к Шору в Израиль на переговоры), и группа коммунистов и социалистов, которые "в оппозиции" ко всем.

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