Саммит G20 согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия по Украине

Саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

Как сообщает Reuters, об этом объявил премьер председательствующей в G20 Индии Нарендра Моди.

Индийский премьер заявил, что страны G20 согласовали совместную декларацию, что свидетельствует о том, что участницы смогли найти компромиссные формулировки в блоках, касающихся войны РФ против Украины.

"Благодаря сложной работе всех команд мы получили консенсус по декларации саммита лидеров G20. Объявляю о согласовании декларации", – объявил Нарендра Моди.

Премьер не предоставил деталей относительно того, какие формулировки согласованы.

Среди стран, входящих в G20, очень разнятся позиции в вопросе войны России против Украины: государства Запада выступают за более решительное осуждение России, тогда как страны Глобального юга хотят большего фокуса на экономических вопросах.

Агентство предполагает, что формулировки могут быть подобными тем, которые определили для декларации саммита в Индонезии в 2022 году: тогда отметили, что большинство стран осуждают Россию за развязанную войну, но есть и другие взгляды.

В проекте декларации саммита, с которым ознакомились журналисты, в разделе "геополитическая ситуация" еще не было текста.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин не поехал на саммит, как и президент России Владимир Путин.

СМИ со ссылкой на дипломатические источники узнали, что в ЕС планируют воспользоваться отсутствием на саммите "Группы двадцати" лидеров Китая и России, чтобы наладить контакты с лидерами стран Глобального Юга.