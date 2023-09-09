Британская полиция поймала подозреваемого в терроризме, который сбежал из тюрьмы

В Великобритании поймали бывшего военного Даниэля Абеда Халифа, который сбежал из лондонской тюрьмы в ожидании суда по обвинению в терроризме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила полиция, информирует AP.

Обвиняемый находился в бегах четыре дня, прежде чем в результате огромной операции его удалось задержать в субботу на западе Лондона.

Накануне британская полиция заявила, что вышла на след подозреваемого в терроризме бывшего военного, который накануне сбежал из тюрьмы.

Полиция предполагает, что 21-летний Даниэль Абед Халиф, который сбежал из тюрьмы в среду утром, привязал себя ко дну грузовика, который доставлял еду.

Из-за побега Халифа полиция усилила проверки безопасности в портах и аэропортах, что привело к задержкам рейсов.

Полиция предлагала вознаграждение в размере 20 000 фунтов стерлингов (25 000 долларов) за информацию, которая поможет задержать беглеца.

Начальник лондонской полиции Марк Роули сообщал, что сейчас выясняется, могли ли помочь Халифу сбежать охранники или другие заключенные. Он добавил, что побег был "явно заранее спланирован".

Халиф, который был уволен из британской армии в мае, обвиняется в получении или попытке получения информации, которая может быть полезной для лица, готовящего теракт. Также он оставил на столе в казарме муляж бомбы.

Его также обвиняют в получении информации, которая может быть "прямо или косвенно полезной для врага". По данным СМИ, его обвиняют в сборе информации для Ирана.

Министр юстиции Алекс Чалк заявил в четверг, что будет проведено расследование протоколов безопасности тюрьмы и решения о месте содержания Халифа, а предварительные выводы должны быть сделаны до конца недели.