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Эстония изменит условия временной защиты украинским беженцам

Суббота, 9 сентября 2023, 19:10

С 10 сентября 2023 года в Эстонии изменится порядок временной защиты, предоставляемой украинцам, которые бежали от войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

Теперь временная защита в Эстонии будет предоставляться до марта 2025 года как тем, кто просит о ее предоставлении впервые, так и тем, кто хочет ее продлить. Ранее временная защита предоставлялась на год и ее продлевали каждый раз на такой же срок.

Также изменится порядок продления временной защиты: теперь для этого нужно будет сделать новое фото на документ в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны. Кроме того, при продлении временной защиты людям могут задавать дополнительные вопросы по поводу обстоятельств их прибытия в страну.

По словам комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марины Пыльдма, это изменение позволит экономить время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и погранохраны.

Временная защита – одна из разновидностей международной защиты, которая в случае чрезвычайных обстоятельств позволяет предоставить защиту большому количеству людей в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что нидерландские муниципалитеты организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украины в ближайшие недели.

Перед стало известно, что правительство Латвии планирует увеличить финансирование органов местного самоуправления примерно на 10 миллионов евро, чтобы они оказали поддержку беженцам из Украины.

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Эстония