Німеччина закликала Сербію відвести частину військ від кордону з Косовом

Міністерство закордонних справ Німеччини відреагувало на повідомлення про значну присутність сербських військ біля кордону з частково визнаним Косовом.

Повідомлення про це, як пише "Європейська правда", МЗС ФРН опублікувало в Twitter (X).

У своїй заяві зовнішньополітичне відомство Німеччини наголосило на необхідності уникати подальшої ескалації між Сербією та Косовом.

"Важливо, щоб Сербія негайно відвела частину своїх військ на кордоні з Косовом", – закликало міністерство закордонних справ Німеччини.

МЗС ФРН зазначило, що Берлін разом зі своїми партнерами перебуває в прямому контакті із залученими сторонами, а політичний процес необхідно терміново продовжити.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати спостерігають значну присутність сербських військ біля кордону з частково визнаним Косовом.

Нагадаємо, минулими вихідними на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

Косовські правоохоронці і сили місії НАТО KFOR після того виявили в районі великий арсенал піхотинської зброї, включно з мінометами й ПТРК. Прем’єр Косова прямо звинуватив Белград в озброєнні цих бойовиків.

Після того оголосили, що місія KFOR збільшить присутність у регіоні.

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