В частично признанном Косово рассказали о перемещении войск Сербии у своих границ

В правительстве частично признанного Косово рассказали о перемещении сербских войск к границам и призывают Белград отвести их.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали на сайте правительства.

В нем отмечают, что перемещение сербских сил произошло на трех направлениях: подразделения 2-й бригады отправились от Рашки к северной границе Косово, подразделения 3-й бригады – из Ниса в направлении северо-восточной границы, 4-й бригады – из Вране в направлении восточной границы.

"Вчера (то есть 29 сентября) военные подразделения сербской армии разместили силы военных и жандармерию на 48 оперативных базах, расположенных вдоль границы с Косово, в нескольких километрах вглубь территории Сербии", – отмечает Приштина. По их данным, там есть средства ПВО и тяжелая артиллерия.

"Мы выражали обеспокоенность по поводу существования этих 48 передовых баз военных и жандармерии много раз и подчеркивали, что они могут служить для поддержки возможной вооруженной агрессии против Косово, что теперь подтверждается...

После неудачи вооруженной атаки с использованием парамилитарных группировок, возглавляемых Миланом Радойчичем, перемещение и расположение сербских войск вдоль границы с Косово – следующий шаг Сербии для того, чтобы угрожать территориальной целостности нашей страны и международному военному присутствию в Косово", – заявили в правительстве.

В заявлении добавляют, что держат связь с США и европейскими союзниками и отметили быструю и четкую реакцию США.

"Призываем президента Вучича и учреждения Сербии немедленно отвести все войска от границ Косово и закрыть и демилитаризовать 28 военных баз и 20 баз жандармерии", – заявили в Приштине добавив, что готовы защищаться.

Напомним, в США заявили, что наблюдают значительное присутствие сербских войск у границы с частично признанным Косово, американские чиновники в связи с этим провели разговоры с лидерами Сербии и Косово.

Германия призвала Сербию отвести часть войск от границы с Косово.

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