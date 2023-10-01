Азербайджан говорит о прибытии в Карабах миссии ООН, впервые за 30 лет

В Баку заявили о прибытии в Нагорный Карабах миссии Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Представитель президента Азербайджана сообщил агентству, что утром в воскресенье 1 октября в Карабах прибыла миссия ООН, главной целью которой является оценка гуманитарных потребностей местного населения.

Это первый случай доступа ООН на территорию региона за примерно 30 лет.

Азербайджанское информагентство APA опубликовало видео проезда автомобилей миссии.

BMT-nin missiyası Qarabağa gəlib



APA-nın Qarabağ müxbiri xəbər verir ki, missiyanın üzvləri bu gün səhər saatlarında Ağdamdan keçərək, Əsgəran-Xankəndi istiqamətində hərəkət edib.#QARABAĞ #AZƏRBAYCAN #Xankəndi #bmt pic.twitter.com/o0RTm354f4 — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) October 1, 2023

Официальных заявлений на страницах ООН по этому поводу пока нет.

Напомним, по последним данным Еревана в Армению прибыли более 100 тысяч беженцев из Карабаха, что составляет примерно 85% населения. В течение последних суток интенсивность выезда из региона снизилась.

Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана на основе Конвенции против ликвидации всех форм расовой дискриминации, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

В Баку назвали иск "безосновательным и абсурдным". Ранее спецпредставитель президента Азербайджана заявил, что армяне покидают Карабах исключительно по собственному выбору и, если захотят, могут вернуться.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.