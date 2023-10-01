Король Іспанії призначив переговори про формування уряду на наступний тиждень
Король Іспанії Феліпе VI закликав політичні партії провести нові консультації щодо формування уряду після невдалої спроби лідера консерваторів Альберто Нуньєса Фейхо стати прем'єр-міністром.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA з посиланням на іспанську королівську резиденцію.
Феліпе VI запросив представників партій на консультації в понеділок і вівторок (2-3 жовтня).
Очікується, що король доручить нинішньому прем’єру Педро Санчесу, сформувати уряд.
Нагадаємо, минулої середи Фейхоо провалив першу спробу очолити уряд Іспанії, а у п'ятницю йому не вдалось сформувати уряд і з другої спроби.
Водночас Педро Санчес заявляв, що розпочне свою власну процедуру, щоб сформувати новий прогресивний уряд.
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