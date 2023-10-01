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Король Іспанії призначив переговори про формування уряду на наступний тиждень

Неділя, 1 жовтня 2023, 17:02

Король Іспанії Феліпе VI закликав політичні партії провести нові консультації щодо формування уряду після невдалої спроби лідера консерваторів Альберто Нуньєса Фейхо стати прем'єр-міністром.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA з посиланням на іспанську королівську резиденцію.

Феліпе VI запросив представників партій на консультації в понеділок і вівторок (2-3 жовтня).

Очікується, що король доручить нинішньому прем’єру Педро Санчесу, сформувати уряд.

Нагадаємо, минулої середи Фейхоо провалив першу спробу очолити уряд Іспанії, а у п'ятницю йому не вдалось сформувати уряд і з другої спроби.

Водночас Педро Санчес заявляв, що розпочне свою власну процедуру, щоб сформувати новий прогресивний уряд.

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Іспанія