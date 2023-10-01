Король Испании назначил переговоры о формировании правительства на следующую неделю

Король Испании Фелипе VI призвал политические партии провести новые консультации по формированию правительства после неудачной попытки лидера консерваторов Альберто Нуньеса Фейхо стать премьер-министром.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA со ссылкой на испанскую королевскую резиденцию.

Фелипе VI пригласил представителей партий на консультации в понедельник и вторник (2-3 октября).

Ожидается, что король поручит нынешнему премьеру Педро Санчесу, сформировать правительство.

Напомним, в минувшую среду Фейхоо провалил первую попытку возглавить правительство Испании, а в пятницу ему не удалось сформировать правительство и со второй попытки.

В то же время Педро Санчес заявлял, что начнет свою собственную процедуру, чтобы сформировать новое прогрессивное правительство.

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