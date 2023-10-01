Глава Міноборони Британії про підтримку України: Ми не повинні зараз відступати

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що президент РФ Владімір Путін не може виграти розв’язану проти України війну, але й не може знайти спосіб вийти з неї.

Як пише "Європейська правда", про це Шаппс сказав під час виступу на з’їзді Консервативної партії у Манчестері, повідомляє BBC.

Британський міністр зазначив, що Путін сподівався взяти Київ "блефом", однак народ України не дозволить цьому статися.

"І ми теж не дозволимо…Ми не повинні відступати, – сказав він.

За словами Шаппса, війна поглинає зброю і людей "з жахливою швидкістю", але "ми повинні залишатися непохитними".

У своїй промові він назвав Україну "частиною сім'ї європейських демократичних націй".

Шаппс раніше заявив, що у майбутньому програма навчання для українських військових може проходити і на території України.

Однак після цього британський прем'єр Ріші Сунак заявив, що у найближчому майбутньому цього не станеться.