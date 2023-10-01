Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы не должны сейчас отступать

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что президент РФ Владимир Путин не может выиграть развязанную против Украины войну, но и не может найти способ выйти из нее.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шаппс сказал во время выступления на съезде Консервативной партии в Манчестере, сообщает BBC.

Британский министр отметил, что Птутин надеялся взять Киев "блефом", однако народ Украины не позволит этому произойти.

"И мы тоже не позволим...Мы не должны отступать, – сказал он.

По словам Шаппса, война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью", но "мы должны оставаться непоколебимыми".

В своей речи он назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".

Ранее Шаппс заявлял, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины.

Однако британский премьер Риши Сунак заявил, что в ближайшем будущем этого не произойдет.