Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы не должны сейчас отступать
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что президент РФ Владимир Путин не может выиграть развязанную против Украины войну, но и не может найти способ выйти из нее.
Как пишет "Европейская правда", об этом Шаппс сказал во время выступления на съезде Консервативной партии в Манчестере, сообщает BBC.
Британский министр отметил, что Птутин надеялся взять Киев "блефом", однако народ Украины не позволит этому произойти.
"И мы тоже не позволим...Мы не должны отступать, – сказал он.
По словам Шаппса, война поглощает оружие и людей "с ужасной скоростью", но "мы должны оставаться непоколебимыми".
В своей речи он назвал Украину "частью семьи европейских демократических наций".
Ранее Шаппс заявлял, что в будущем программа обучения для украинских военных может проходить и на территории Украины.
Однако британский премьер Риши Сунак заявил, что в ближайшем будущем этого не произойдет.