Боррель: Підтримка України з боку ЄС не залежить від перебігу війни

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що європейська підтримка України є постійною та структурованою і не залежить від перебігу бойових дій.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Наша підтримка України не залежить від того, як триватиме війна наступними днями чи тижнями. Українські солдати долають потужні російські оборонні укріплення. Супутникові знімки показують, що ці укріплення подекуди завширшки 25 км", – наголосив Боррель.

Європейський дипломат зазначив, що наступальні дії ускладнює щільне мінування.

Він підкреслив, що ЄС стикається з екзистенційною загрозою, тому підтримка України "не залежить від одного дня".

"Українці борються відважно і з тими можливостями, які в них є. Ми хочемо, щоб вони були більш успішними, тому нам треба надавати більше зброї і швидше", – підсумував високий представник ЄС.

Нагадаємо, у неділю Боррель прибув з візитом до Києва і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

Усі разом вони вшанували пам’ять українських захисників, які загинули у розв’язаній Росією війні.

Також він зустрівся із новим міністром оборони Рустемом Умєровим і обговорив "безперервну військову допомогу ЄС".