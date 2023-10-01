Боррель: Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от хода войны

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейская поддержка Украины является постоянной и структурированной и не зависит от хода боевых действий.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

"Наша поддержка Украины не зависит от того, как будет продолжаться война в последующие дни или недели. Украинские солдаты преодолевают мощные российские оборонительные укрепления.

Спутниковые снимки показывают, что эти укрепления местами шириной 25 км", – подчеркнул Боррель.

Европейский дипломат отметил, что наступательные действия затрудняет плотное минирование.

Он подчеркнул, что ЕС сталкивается с экзистенциальной угрозой, поэтому поддержка Украины "не зависит от одного дня".

"Украинцы борются отважно и с теми возможностями, которые у них есть. Мы хотим, чтобы они были более успешными, поэтому нам надо предоставлять больше оружия и быстрее", – подытожил высокий представитель ЕС.

Напомним, в воскресенье Боррель прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Все вместе они почтили память украинских защитников, погибших в развязанной Россией войне.

Он также встретился с новым министром обороны Рустемом Умеровым и обсудил "непрерывную военную помощь ЕС".