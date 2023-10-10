Европа ожидает более миллиона заявлений о предоставлении убежища, больше всего с 2016 года - СМИ

Количество заявлений на получение убежища в ЕС, а также в Швейцарии и Норвегии, резко растет, и, вероятно, впервые с 2016 года в этом году зафиксируют более 1 млн ходатайств.

Об этом говорится в конфиденциальном отчете Еврокомиссии, с которым ознакомилось издание Die Welt, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что количество заявлений о предоставлении убежища в 27 странах Европейского Союза, а также в Швейцарии и Норвегии (так называемый формат ЕС+) в этом году превысит миллионную отметку, достигнув самого высокого уровня с 2016 года. Тогда таких ходатайств было 1,23 миллиона.

Об этом свидетельствуют ранее неопубликованные данные Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), приведенные в отчете Европейской комиссии.

Согласно отчету, с начала года до начала октября в ЕС+ было подано 801 459 заявлений.

Наибольший рост количества заявлений зафиксировали в Латвии (плюс 168%) и Эстонии (плюс 119%), что связано со значительным увеличением нелегальной миграции из Беларуси.

По данным Агентства ЕС по вопросам убежища, Германия занимает третье место с 74-процентным ростом количества заявок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во Франции рост составил 37% и был вдвое меньше, чем в Германии.

Наибольшее сокращение количества заявлений о предоставлении убежища с начала года зафиксировали в Дании (минус 56%), на Мальте (минус 54%) и на Кипре (минус 52%).

Страной с наименьшим количеством просьб об убежище в этом году стала Венгрия, где с января подали лишь 26 заявлений.

Напомним, на прошлой неделе постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Теперь 27 стран-членов Евросоюза продолжат переговоры с Европарламентом. Они надеются, что до выборов в законодательный орган ЕС 2024 года измененная миграционная система будет функционировать.

Между тем страны ЕС на прошлой неделе на фоне всплеска миграции начали в одностороннем порядке усиленно контролировать границы.

Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией.

Польша, Чехия и Австрия объявили о введении временных проверок на своих границах со Словакией. Словакия возобновила проверки на границе с Венгрией.