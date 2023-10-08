П’ять середземноморських країн просять ЄС про більшу допомогу для протидії міграції

Міністри з питань міграції та внутрішніх справ, Греції, Італії, Іспанії, Кіпру та Мальти під час зустрічей у п’ятницю та суботу привітали попередньо схвалене рішення ЄС для протидії міграції, але закликали скерувати на це більше ресурсів.

Про це йдеться в публікації агенції AP, повідомляє "Європейська правда".

Міністри-учасники неформальної групи Med 5 заявили, що Євросоюз повинен зайняти жорстку позицію щодо повернення нелегальних мігрантів у країни їхнього походження, водночас підкресливши важливість співпраці з ними.

Вони також закликали скерувати додаткові 2 мільярди євро на боротьбу з міграцією, оскільки більша частина поточного бюджету ЄС була витрачена на розміщення українських біженців і боротьбу з напливом мігрантів із Білорусі.

Грецький міністр із питань міграції Дімітріс Кайрідіс, який приймав уже шосту зустріч Med 5, згадав про заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, що звинуватив Брюссель у "юридичному ґвалтуванні" його країни через міграцію.

"Ми опинилися між ненависними крикунами справа і наївними людьми зліва, які вважають, що будь-яка спроба захистити кордони порушує права людини", – сказав Кайрідіс, назвавши Орбана передвісником того, чим може стати ЄС без ухвалення рішень щодо міграції.

Цього тижня постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Проти домовленості виступали Польща та Угорщина, які наполягли на виключенні згадки про міграцію з підсумкового документа неформальної зустрічі лідерів ЄС у Гранаді.