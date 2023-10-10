Еврокомиссия: Блокада и бомбардировки сектора Газа - прямое следствие действий ХАМАС

В Еврокомиссии прокомментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектору Газа, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки в ответ на атаку ХАМАС, которая началась 7 октября.

С заявлением во вторник выступил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, не нарушает ли Израиль своими шагами международное право, Стано сказал, что действия Тель-Авива стали прямым следствием нападения террористов ХАМАС.

"Эта атака до сих пор продолжается, до сих пор летают ракеты, до сих пор есть заложники, удерживаемые в одному богу известных условиях... Захватывать заложников, гражданских – это противоречит любому праву, любым нормам цивилизованного поведения. То, что мы видим сейчас, имею в виду ответ Израиля – это прямое следствие того, что ХАМАС начал делать в субботу", – заявил Стано.

В то же время, добавил он, позиция ЕС заключается в том, что Израиль в своем ответе на террористическое нападение должен придерживаться международного права.

"Позиция Европейского Союза одновременно говорит, что Израиль имеет право защищать себя... и что это необходимо делать в соответствии с международным правом", – подчеркнул Стано.

Министры иностранных дел ЕС во вторник обсудят на встрече в Омане ситуацию в Израиле и определят, какие действия следует предпринять дальше.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригласил на экстренную встречу министров дипломатических представителей Израиля и Палестины.

Как известно, ЕС на протяжении десятилетий является крупнейшим донором палестинского народа. В то же время сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.

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