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Росія провалила спробу повернутись у Раду ООН з прав людини

Вівторок, 10 жовтня 2023, 18:52

Генеральна асамблея ООН у вівторок не підтримала обрання Росії членом Ради Організації з прав людини попри розгорнуту нею в останні тижні кампанію.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини.

В українському МЗС тоді заявили, що просуванням своєї кандидатури Росія намагається довести, що "може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

Нагадаємо, 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Після цього рішення РФ зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.

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