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Россия провалила попытку вернуться в Совет ООН по правам человека

Вторник, 10 октября 2023, 18:52

Генеральная ассамблея ООН во вторник не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, которых избрала Генассамблея, Российской Федерации нет.

Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соревновалась именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что РФ распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать ее избрание в состав Совета по правам человека.

В украинском МИД тогда заявили, что продвижением своей кандидатуры Россия пытается доказать, что "может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

Напомним, 7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. После этого решения РФ сделала заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета.

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