Россия провалила попытку вернуться в Совет ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН во вторник не поддержала избрание России членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, которых избрала Генассамблея, Российской Федерации нет.

Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соревновалась именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:



🇦🇱Albania

🇧🇷Brazil

🇧🇬Bulgaria

🇧🇮Burundi

🇨🇳China

🇨🇮Côte d'Ivoire

🇨🇺Cuba

🇩🇴Dominican Republic

🇫🇷France

🇬🇭Ghana

🇮🇩Indonesia

🇯🇵Japan

🇰🇼Kuwait

🇲🇼Malawi

🇳🇱Netherlands pic.twitter.com/qM170esodD