Глава МЗС Фінляндії розповіла колегам у ЄС, що відомо про пошкодження газогону

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен поінформувала європейських колег про те, що наразі відомо про пошкодження газопроводу Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму Twitter.

На неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ключовою темою була ескалація між ХАМАС та Ізраїлем, але говорили і про інші питання, у тому числі пошкодження газогону Balticconnector і кабелю для передачі даних у Фінській затоці.

Еліна Валтонен розповіла колегам, що фінській стороні відомо про інцидент на цей час.

"Ймовірно, що пошкодження і газопроводу, і кабелю передачі даних є наслідком умисних дій. Інциденти не загрожують нам нагальними проблемами з безпекою постачань, оскільки у нас є альтернативні джерела і шляхи сполучення. Ми тісно координуємося з Естонією, а також партнерами у ЄС і союзниками у НАТО", – зазначила Валтонен.

Нагадаємо, на спеціальному брифінгу уряду Фінляндії оголосили, що пошкодження газогону розслідують як наслідок зовнішнього впливу.

Розслідуванням щодо пошкодження кабелю для передачі даних буде займатися Естонія, оскільки місце пошкодження розташоване у її економічній зоні.

Перед цим фінські ЗМІ повідомляли, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.

Генсек НАТО провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Також інцидент обговорили міністри закордонних справ Естонії та Фінляндії.

Газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".