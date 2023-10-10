Глава МИД Финляндии рассказала коллегам в ЕС, что известно о повреждении газопровода

Министерство иностранных дел Финляндии Элина Валтонен проинформировала европейских коллег о том, что известно о повреждении газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она рассказала в своем Twitter.

На неформальной встрече министров иностранных дел ЕС ключевой темой была эскалация между ХАМАС и Израилем, но говорили и о других вопросах, в том числе повреждении газопровода Balticconnector и кабеля для передачи данных в Финском заливе.

Элина Валтонен рассказала коллегам, что финской стороне известно об инциденте в настоящее время.

"Вероятно, что повреждения и газопровода, и кабеля передачи данных являются следствием умышленных действий. Инциденты не угрожают нам неотложными проблемами с безопасностью поставок, поскольку у нас есть альтернативные источники и пути сообщения. Мы тесно координируемся с Эстонией, а также партнерами в ЕС и союзниками в НАТО", – отметила Валтонен.

Напомним, на специальном брифинге правительства Финляндии объявили, что повреждение газопровода расследуют как следствие внешнего воздействия.

Расследованием повреждения кабеля для передачи данных будет заниматься Эстония, поскольку место повреждения расположено в ее экономической зоне.

Перед этим финские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.

Генсек НАТО провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Также инцидент обсудили министры иностранных дел Эстонии и Финляндии.

Газопровод Balticconnector был открыт в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инко составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".