Данія та Швеція призупиняють фінансову допомогу палестинцям

Сусідні Данія та Швеція у вівторок долучились до європейських країн, які призупиняють фінансування проєктів розвитку палестинських територій на тлі нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен у заявив данському мовнику DR, що країна призупиняє фінансування проєктів розвитку палестинських громад, аби переоцінити його.

"Відбулися неприйнятні акти, тероризм і агресія найгіршого ґатунку, і ми, природно, повинні бути впевнені, що данські гроші не підтримують це опосередковано", – пояснив він.

На 2021-2025 роки уряд Данії заклав близько 450 мільйонів крон як допомогу на розвиток палестинських територій, із них рішення стосується близько 72 мільйонів крон, які мали бути виділені до кінця цього року.

Міністр розвитку Швеції Йохан Форсселл у вівторок на окремій пресконференції підтвердив, що його країна у світлі нападу ХАМАС на Ізраїль призупиняє допомогу на розвиток Палестини "до подальшого повідомлення".

"Ми не хочемо, щоб гроші шведських платників податків йшли суб'єктам, які не мають чіткого погляду на абсолютно основоположні питання, в яких вони відкидають тероризм. Але гуманітарна допомога продовжуватиметься і не буде призупинена в результаті цього рішення", – сказав Форселл, слова якого цитує агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина й Австрія.

А Європейська комісія заявила, що оголошення єврокомісара Олівера Варгеї про негайне призупинення фінансової допомоги палестинському народу було зроблене ним самостійно без проведення консультацій.

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