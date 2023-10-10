Дания и Швеция приостанавливают финансовую помощь палестинцам

Соседние Дания и Швеция во вторник присоединились к европейским странам, которые приостанавливают финансирование проектов развития палестинских территорий на фоне нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен заявил датскому вещателю DR, что страна приостанавливает финансирование проектов развития палестинских общин, чтобы переоценить его.

"Произошли неприемлемые акты, терроризм и агрессия худшего сорта, и мы, естественно, должны быть уверены, что датские деньги не поддерживают это косвенно", – пояснил он.

На 2021-2025 годы правительство Дании заложило около 450 миллионов крон в качестве помощи на развитие палестинских территорий, из них решение касается около 72 миллионов крон, которые должны были быть выделены до конца этого года.

Министр развития Швеции Йохан Форсселл во вторник на отдельной пресс-конференции подтвердил, что его страна в свете нападения ХАМАС на Израиль приостанавливает помощь на развитие Палестины "до дальнейшего уведомления".

"Мы не хотим, чтобы деньги шведских налогоплательщиков шли субъектам, которые не имеют четкого взгляда на абсолютно основополагающие вопросы, в которых они отвергают терроризм. Но гуманитарная помощь будет продолжаться и не будет приостановлена в результате этого решения", – сказал Форселл, слова которого цитирует агентство Reuters.

Ранее о решении приостановить финансовую помощь Палестине объявили отдельно Германия и Австрия.

А Европейская комиссия заявила, что объявление еврокомиссара Оливера Варгеи о немедленном приостановлении финансовой помощи палестинскому народу было сделано им самостоятельно без проведения консультаций.

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