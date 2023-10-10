Президент Чехії: Зараз не місце дискусіям про перенесення посольства до Єрусалима

Чеський президент Петр Павел вважає, що в ситуації, коли Ізраїль перебуває у стані війни через напад терористичного угруповання ХАМАС, дебати про перенесення посольства Чехії з Тель-Авіва до Єрусалима є недоречними.

Про це Павел заявив у коментарі інформагентству ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Президент Чехії відреагував на заяву прем’єра Петра Фіали, який напередодні підтримав перенесення посольства й заявив, що хоче обговорити це питання в коаліції.

"У ситуації, коли Ізраїль перебуває у стані війни, дебати про перенесення посольства недоречні. Наразі, перш за все, необхідно зберегти єдність у підтримці Ізраїлю як всередині чеського політикуму, так і на рівні Європейського Союзу та інших міжнародних майданчиків", – вважає Павел.

Як відомо, Ізраїль захопив східну частину Єрусалима під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

І ізраїльтяни, і палестинці вважають Єрусалим своєю столицею. Але більша частина світу вважає, що це питання потрібно буде вирішити під час переговорів. У результаті більшість іноземних посольств розташовані в Тель-Авіві.

У травні 2018 року США перенесли своє ізраїльське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима попри гучну критику переважної більшості країн. Протести проти такого рішення Дональда Трампа призвели до загибелі щонайменше 58 палестинців.

Позиція Євросоюзу ґрунтується на резолюції 478 Ради Безпеки ООН від 1980 року, яка закликає всі держави-члени ООН вивести посольства і дипломатичні місії в Ізраїлі з Єрусалима. Наразі жодна держава-член ЄС не перенесла свого посольства в Єрусалим.