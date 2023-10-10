Президент Чехии: Сейчас не место дискуссиям о переносе посольства в Иерусалим

Чешский президент Петр Павел считает, что в ситуации, когда Израиль находится в состоянии войны из-за нападения террористической группировки ХАМАС, дебаты о переносе посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим неуместны.

Об этом Павел заявил в комментарии информагентству ČTK, сообщает "Европейская правда".

Президент Чехии отреагировал на заявление премьера Петра Фиалы, который накануне поддержал перенос посольства и заявил, что хочет обсудить этот вопрос в коалиции.

"В ситуации, когда Израиль находится в состоянии войны, дебаты о переносе посольства неуместны. Сейчас, прежде всего, необходимо сохранить единство в поддержке Израиля как внутри чешского политикума, так и на уровне Европейского Союза и других международных площадок", – считает Павел.

Как известно, Израиль захватил восточную часть Иерусалима во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал. Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей собственного государства.

И израильтяне, и палестинцы считают Иерусалим своей столицей. Но большая часть мира считает, что этот вопрос нужно будет решить во время переговоров. В результате большинство иностранных посольств расположены в Тель-Авиве.

В мае 2018 года США перенесли свое израильское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, несмотря на громкую критику подавляющего большинства стран. Протесты против такого решения Дональда Трампа привели к гибели по меньшей мере 58 палестинцев.

Позиция Евросоюза основывается на резолюции 478 Совета Безопасности ООН от 1980 года, которая призывает все государства-члены ООН вывести посольства и дипломатические миссии в Израиле из Иерусалима. На данный момент ни одно государство-член ЕС не перенесло свое посольство в Иерусалим.