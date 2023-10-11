Волонтер-парамедик з Данії загинув в Україні

На фронті в Україні загинув данський волонтер-парамедик Оскар Александер Коксвік Йоганссон.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомило душпастирство Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в Данії.

У заяві, не наводячи деталей, йдеться, що Йоганссон загинув на лінії фронту, рятуючи життя інших під час російського обстрілу.

"З початку широкомасштабної війни РФ проти України Оскар, не вагаючись, почав активно допомагати українцям. Робив те, що вважав за потрібне: від транспортування машини швидкої допомоги та іншого медичного обладнання до рятування життя на найбільш небезпечних ділянках фронту", – говориться в повідомленні.

Раніше естонський солдат і капітан скаутського батальйону Танель Кріггуль, який долучився до українських сил після повномасштабного вторгнення Росії, загинув унаслідок атаки російського безпілотника поблизу міста Лиман Донецької області.

Нагадаємо, на початку вересня у прифронтовому районі Донецької області загинули іспанський та канадський волонтери.