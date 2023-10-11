Волонтер-парамедик из Дании погиб в Украине

На фронте в Украине погиб датский волонтер-парамедик Оскар Александер Коксвик Йоханссон.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Facebook сообщило пастырство Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Дании.

В заявлении, не приводя деталей, говорится, что Йоханссон погиб на линии фронта, спасая жизни других во время российского обстрела.

"С начала широкомасштабной войны РФ против Украины Оскар, не колеблясь, начал активно помогать украинцам. Делал то, что считал нужным: от транспортировки машины скорой помощи и другого медицинского оборудования до спасения жизни на наиболее опасных участках фронта", – говорится в сообщении.

Ранее эстонский солдат и капитан скаутского батальона Танель Криггуль, который присоединился к украинским силам после полномасштабного вторжения России, погиб в результате атаки российского беспилотника вблизи города Лиман Донецкой области.

Напомним, в начале сентября в прифронтовом районе Донецкой области погибли испанский и канадский волонтеры.