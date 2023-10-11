Лідер Азербайджану відкритий до переговорів із Вірменією без посередництва РФ

Азербайджанський президент Ільхам Алієв у середу заявив, що в Баку готові до прямих переговорів із Вірменією щодо мирного договору без посередництва Росії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на азербайджанський портал Report, Алієв сказав на засіданні Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав Співдружності незалежних держав (СНД).

Алієв зауважив, що вірменська сторона відмовилася від зустрічі голів МЗС Азербайджану, Вірменії та Росії, яка мала відбутися 12 жовтня в Бішкеку, й сказав, що через це Єреван начебто не хоче миру – хоча погодився на посередницьку зустріч в іспанській Гранаді.

"Ми готові продовжувати працювати над мирним договором. У разі, якщо посередництво Російської Федерації вірменською стороною буде відкинуто, думаю, що альтернативою можуть бути прямі переговори між міністрами закордонних справ Азербайджану і Вірменії", – додав він.

Президент Азербайджану сказав, що Баку буде аналізувати будь-які інші майданчики "з урахуванням ставлення тих країн, які пропонують свої послуги, до правди – не до Азербайджану, а до правди і до міжнародного права", не уточнивши, що має на увазі.

Раніше Алієв пропонував використати Грузію як посередника між Баку та Єреваном для укладання мирної угоди.

У вересні Азербайджан відновив контроль над сепаратистським регіоном Нагірного Карабаху під час 24-годинної військової операції, яка спровокувала втечу більшості зі 120 тисяч етнічних вірмен цієї території до Вірменії.

Після цього в Баку сказали про "більш сприятливі можливості", щоб укласти мирний договір з Вірменією.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

Про ширший контекст конфлікту читайте у статті 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.