Лидер Азербайджана открыт к переговорам с Арменией без посредничества РФ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в среду заявил, что в Баку готовы к прямым переговорам с Арменией по мирному договору без посредничества России.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанский портал Report, Алиев сказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств Содружества независимых государств (СНГ).

Алиев отметил, что армянская сторона отказалась от встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России, которая должна была состояться 12 октября в Бишкеке, и сказал, что из-за этого Ереван якобы не хочет мира – хотя согласился на посредническую встречу в испанской Гранаде.

"Мы готовы продолжать работать над мирным договором. В случае, если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут быть прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", – добавил он.

Президент Азербайджана сказал, что Баку будет анализировать любые другие площадки "с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде – не к Азербайджану, а к правде и к международному праву", не уточнив, что имеет в виду.

Ранее Алиев предлагал использовать Грузию в качестве посредника между Баку и Ереваном для заключения мирного соглашения.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над сепаратистским регионом Нагорного Карабаха в ходе 24-часовой военной операции, которая спровоцировала бегство большинства из 120 тысяч этнических армян этой территории в Армению.

После этого в Баку сказали о "более благоприятных возможностях", чтобы заключить мирный договор с Арменией.

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