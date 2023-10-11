В Ізраїлі загинули щонайменш 11 громадян Франції

За останніми даними Парижа, внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації загинули вже 11 громадян Франції та деякі вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це оголосила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Глава МЗС повідомила, що від суботи в Ізраїлі загинули 11 вихідців з Франції і є ті, кого вважають зниклими безвісти. Вдень у середу прем’єрка Елізабет Борн казала, що таких 18 осіб.

Про одного із загиблих стало відомо, що це вихідець із Монпельє, який служив в Армії оборони Ізраїлю.

J'apprends avec horreur le décès de Valentin Ghnassia, dont la vie a été ôtée par les terroristes du Hamas. Montpellierain d'origine, sa mort alourdit encore notre peine.

À sa maman, Geneviève, à sa famille et ses amis, j'adresse toutes mes condoléances. pic.twitter.com/r0M3BCzpy8 — Michaël Delafosse (@MDelafosse) October 11, 2023

Вранці з Тель-Авіва вилетить спеціальний евакуаційний рейс, організований Парижем для французів, які висловили бажання залишити Ізраїль.

Катрін Колонна повідомила також, що відомо про перебування у секторі Гази "кількох десятків" французів – переважно гуманітарних працівників, жоден з яких не просив про евакуацію.

Нагадаємо, низка європейських країн організували евакуаційні рейси для своїх громадян в Ізраїлі або планують це зробити, оскільки залишити країну комерційними рейсами стає складніше. Польща забирає своїх громадян військовими літаками.

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