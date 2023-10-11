Данія евакуює громадян з Ізраїлю і палестинських територій

Міністерство закордонних справ Данії в середу оголосило про початок організованої евакуації співгромадян з Ізраїлю та палестинських територій "у зв'язку із серйозною ситуацією", що виникла після нападу терористів ХАМАС.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Данії, яке цитує "Європейська правда".

Відомство пояснило, що можливості виїзду данців із Ізраїлю та палестинських територій постійно зменшуються через складну безпекову ситуацію, тому уряд організовує евакуацію власними силами.

"Міністерство закордонних справ координує евакуацію, яка розпочнеться найближчими днями. Зокрема наразі ведеться робота з організації спеціальних літаків, які вилетять до регіону і заберуть данців", – сказали в данському МЗС.

Евакуація буде добровільною та здійснюватиметься за власний кошт, додали там.

В Ізраїлі зареєстровані близько 1200 громадян Данії, а на палестинських територіях – 90, уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, низка авіакомпаній скасували рейси з Тель-Авіва на невизначений час після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальшої ескалації.

Деякі країни у зв'язку з цим організували евакуаційні рейси для своїх громадян. Серед таких – Польща, яка оголосила, що відправить до Тель-Авіва військово-транспортні літаки. Про таке рішення думають також у Литві.