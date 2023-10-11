В Израиле погибли по меньшей мере 11 граждан Франции

По последним данным Парижа, в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации погибли уже 11 граждан Франции и некоторые считаются пропавшими без вести.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом объявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Глава МИД сообщила, что с субботы в Израиле погибли 11 выходцев из Франции и есть те, кого считают пропавшими без вести. Днем в среду премьер Элизабет Борн говорила, что таких 18 человек.

Об одном из погибших известно, что это выходец из Монпелье, который служил в Армии обороны Израиля.

J'apprends avec horreur le décès de Valentin Ghnassia, dont la vie a été ôtée par les terroristes du Hamas. Montpellierain d'origine, sa mort alourdit encore notre peine.

À sa maman, Geneviève, à sa famille et ses amis, j'adresse toutes mes condoléances. pic.twitter.com/r0M3BCzpy8 — Michaël Delafosse (@MDelafosse) October 11, 2023

Утром из Тель-Авива вылетит специальный эвакуационный рейс, организованный Парижем для французов, которые выразили желание покинуть Израиль.

Катрин Колонна сообщила также, что известно о пребывании в секторе Газа "нескольких десятков" французов – преимущественно гуманитарных работников, ни один из которых не просил об эвакуации.

Напомним, ряд европейских стран организовали эвакуационные рейсы для своих граждан в Израиле или планируют это сделать, поскольку покинуть страну коммерческими рейсами становится сложнее. Польша забирает своих граждан военными самолетами.

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