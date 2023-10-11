Чехія продовжує перевірки на кордоні зі Словаччиною до початку листопада

Уряд Чехії в середу вирішив продовжити режим посиленого контролю на кордоні зі Словаччиною на ще двадцять днів – до 2 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан за підсумками засідання уряду.

Першочергово перевірки на чесько-словацькому кордоні мали діяти протягом 10 днів, до 13 жовтня, але Прага вирішила їх продовжити.

Метою заходу є зменшення кількості мігрантів, які нелегально в'їжджають на територію Словаччини, звідки вони здебільшого хочуть вирушити далі на захід.

За словами голови чеського МЗС, рішення Чехії відповідає аналогічним крокам сусідніх країн.

"Щоб не створювати стимулу для міграційних потоків, Чехія вирішила продовжити охорону кордону ще на 20 днів, до 2 листопада", – сказав Ракушан.

За його словами, за час дії посиленого прикордонного контролю поліція Чехії перевірила 43 749 людей і виявила 283 нелегальних мігрантів. Крім того, на кордоні також затримали 12 контрабандистів, яким оголосили звинувачення.

Польща, Чехія та Австрія минулого тижня оголосили у вівторок про запровадження тимчасових перевірок на своїх кордонах зі Словаччиною, щоб стримати нелегальну міграцію.

Польща, Чехія, Австрія, Словаччина і Угорщина входять до Шенгенської зони Європейського Союзу, яка полягає у тому, що у межах цієї зони відсутні фізичні кордони з перевірками. Мігранти переважно використовують Словаччину як транзитну країну на шляху до Західної Європи.