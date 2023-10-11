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Чехия продолжает проверки на границе со Словакией до начала ноября

Среда, 11 октября 2023, 20:50

Правительство Чехии в среду решило продлить режим усиленного контроля на границе со Словакией на еще двадцать дней – до 2 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан по итогам заседания правительства.

Первоначально проверки на чешско-словацкой границе должны были действовать в течение 10 дней, до 13 октября, но Прага решила их продолжить.

Целью мероприятия является уменьшение количества мигрантов, которые нелегально въезжают на территорию Словакии, откуда они в основном хотят отправиться дальше на запад.

По словам главы чешского МИД, решение Чехии соответствует аналогичным шагам соседних стран.

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"Чтобы не создавать стимула для миграционных потоков, Чехия решила продлить охрану границы еще на 20 дней, до 2 ноября", – сказал Ракушан.

По его словам, за время действия усиленного пограничного контроля полиция Чехии проверила 43 749 человек и обнаружила 283 нелегальных мигрантов. Кроме того, на границе также задержали 12 контрабандистов, которым объявили обвинения.

Польша, Чехия и Австрия на прошлой неделе объявили во вторник о введении временных проверок на своих границах со Словакией, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Польша, Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия входят в Шенгенскую зону Европейского Союза, которая заключается в том, что в пределах этой зоны отсутствуют физические границы с проверками. Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну на пути в Западную Европу.

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