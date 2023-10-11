Чехия продолжает проверки на границе со Словакией до начала ноября

Правительство Чехии в среду решило продлить режим усиленного контроля на границе со Словакией на еще двадцать дней – до 2 ноября.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан по итогам заседания правительства.

Первоначально проверки на чешско-словацкой границе должны были действовать в течение 10 дней, до 13 октября, но Прага решила их продолжить.

Целью мероприятия является уменьшение количества мигрантов, которые нелегально въезжают на территорию Словакии, откуда они в основном хотят отправиться дальше на запад.

По словам главы чешского МИД, решение Чехии соответствует аналогичным шагам соседних стран.

"Чтобы не создавать стимула для миграционных потоков, Чехия решила продлить охрану границы еще на 20 дней, до 2 ноября", – сказал Ракушан.

По его словам, за время действия усиленного пограничного контроля полиция Чехии проверила 43 749 человек и обнаружила 283 нелегальных мигрантов. Кроме того, на границе также задержали 12 контрабандистов, которым объявили обвинения.

Польша, Чехия и Австрия на прошлой неделе объявили во вторник о введении временных проверок на своих границах со Словакией, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Польша, Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия входят в Шенгенскую зону Европейского Союза, которая заключается в том, что в пределах этой зоны отсутствуют физические границы с проверками. Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну на пути в Западную Европу.