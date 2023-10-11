Прем’єр Ірландії: Підтримка Ізраїлю може випаруватись через "непропорційну" атаку в Газі

Ірландський прем’єр-міністр Лео Варадкар вважає, що солідарність світу з Ізраїлем дуже швидко "випарується", якщо його операція в секторі Гази, звідки здійснюють напади терористи ХАМАС, буде "непропорційною".

Таку думку Варадкар висловив у виступі перед нижньою палатою парламенту Ірландії, пише "Європейська правда" з посиланням на Independent.

Прем’єр Ірландії відзначив, що після нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС Ізраїль "користується великою солідарністю з іншими частинами світу".

"Але я вважаю, що вона (солідарність. – Ред.) випарується, причому дуже швидко, якщо відповідь Ізраїлю в Газі буде непропорційною. Тому необхідно проявляти стриманість", – додав він, наголосивши на "повному засудженні" дій ХАМАС.

Варадкар пояснив, що підтримує право Ізраїлю на самооборону, але виключно в межах міжнародного гуманітарного права.

"Не повинно бути ніяких нападів на цивільну інфраструктуру", – сказав ірландський прем’єр, додавши: як Росія вчиняє недопустимі дії, б’ючи по електростанціях і цивільній інфраструктурі в Україні, те ж має стосуватися й ізраїльського уряду.

Він також запевнив, що Ірландія не припинятиме гуманітарну допомогу жителям палестинських територій.

У Єврокомісії напередодні прокоментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС.

Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.