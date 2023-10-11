Премьер Ирландии: Поддержка Израиля может испариться из-за "непропорциональной" атаки в Газе

Ирландский премьер-министр Лео Варадкар считает, что солидарность мира с Израилем очень быстро "испарится", если его операция в секторе Газа, откуда совершают нападения террористы ХАМАС, будет "непропорциональной".

Такое мнение Варадкар высказал в выступлении перед нижней палатой парламента Ирландии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Премьер Ирландии отметил, что после нападения со стороны террористической группировки ХАМАС Израиль "пользуется большой солидарностью с другими частями мира".

"Но я считаю, что она (солидарность. – Ред.) испарится, причем очень быстро, если ответ Израиля в Газе будет непропорциональным. Поэтому необходимо проявлять сдержанность", – добавил он, подчеркнув "полное осуждение" действий ХАМАС.

Варадкар пояснил, что поддерживает право Израиля на самооборону, но исключительно в рамках международного гуманитарного права.

"Не должно быть никаких нападений на гражданскую инфраструктуру", – сказал ирландский премьер, добавив: как Россия совершает недопустимые действия, ударяя по электростанциям и гражданской инфраструктуре в Украине, то же должно касаться и израильского правительства.

Он также заверил, что Ирландия не будет прекращать гуманитарную помощь жителям палестинских территорий.

В Еврокомиссии накануне прокомментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектора Газа, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.

В то же время топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля противоречат международному праву.