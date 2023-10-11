Российские пранкеры сумели организовать разговор с главой МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен попалась на розыгрыш печально известных российских пранкеров, которые позвонили ей по видеосвязи под чужим именем – как раньше многим другим европейским чиновникам.

Как сообщает "Европейская правда", информация в финских СМИ появилась после того, как пранкеры выложили видео разговора, далее инцидент подтвердили в МИД.

Разговор с Валтонен организовали российские пранкеры "Вован" и "Лексус" – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые до этого разыграли многих других европейских чиновников. На этот раз они выдали себя за представителей ECOWAS – Экономического сообщества стран Западной Африки, но при этом подняли вопрос о военной помощи Украине и размещении ядерного оружия в Финляндии.

К вечеру МИД Финляндии прокомментировало ситуацию, отметив, что пересмотрит свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Видеозвонок и его организация проходили в стандартном режиме и не вызывали никаких подозрений. Во время звонка министр выражала позиции и взгляды по актуальным вопросам, которые соответствуют публичной позиции Финляндии", – отметили в МИД, добавив, что разговор не касался никакой конфиденциальной информации.

Валтонен на вопрос финских СМИ об инциденте сказала, что это стоит воспринимать с юмором, поскольку в разговоре прозвучало все то же, что Хельсинки говорит публично, но добавила, что важно разобраться, почему обман сработал.

Напомним, ранее "Вован" и "Лексус" с третьей попытки сумели организовать разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, а весной 2022 года звонили тогдашнему министру обороны Британии Бену Уоллесу от имени украинского премьера.

Также Столяров и Кузнєцов звонили мэрам европейских городов от имени мэра Киева Виталия Кличка.