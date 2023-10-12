ЗМІ: На війні в Україні загинув другий доброволець з Фінляндії

У бойових діях в Україні загинув другий фінський військовослужбовець-доброволець, особу якого не називають.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ilta-Sanomat.

За інформацією видання, він загинув наприкінці минулого тижня на сході України поблизу Кремінної в Луганській області.

Зазначають, що Збройні сили України повідомили родичів про загибель воїна, який родом зі Східної Фінляндії. Він працював у рятувальному секторі, і на місці його роботи вже організували похоронну службу.

За даними поліції безпеки Фінляндії, десятки фінів поїхали в Україну захищати країну від російської агресії, але багато з тих, хто виїхав до України протягом 2022 року, повернулися до Фінляндії.

У червні повідомлялося, що в ході бойових дій на сході України загинув боєць-доброволець із Фінляндії, особу якого також не розголошували. Чоловік, якому ще не виповнилося 30 років, став першим фіном, який загинув на війні в Україні.

Нещодавно естонський солдат і капітан скаутського батальйону Танель Кріггуль, який долучився до українських сил після повномасштабного вторгнення Росії, загинув внаслідок атаки російського безпілотника поблизу міста Лиман Донецької області.