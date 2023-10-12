СМИ: На войне в Украине погиб второй доброволец из Финляндии

В боевых действиях в Украине погиб второй финский военнослужащий-доброволец, личность которого не раскрывают.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По информации издания, он погиб в конце прошлой недели на востоке Украины вблизи Кременной в Луганской области.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины сообщили родственникам о гибели воина, который родом из Восточной Финляндии. Он работал в спасательном секторе, и на месте его работы уже организовали похоронную службу.

По данным полиции безопасности Финляндии, десятки финнов поехали в Украину защищать страну от российской агрессии, но многие из тех, кто выехал в Украину в течение 2022 года, вернулись в Финляндию.

В июне сообщалось, что в ходе боевых действий на востоке Украины погиб боец-доброволец из Финляндии, личность которого также не разглашали. Мужчина, которому еще не исполнилось 30 лет, стал первым финном, который погиб на войне в Украине.

Недавно эстонский солдат и капитан скаутского батальона Танель Криггуль, который присоединился к украинским силам после полномасштабного вторжения России, погиб в результате атаки российского беспилотника вблизи города Лиман Донецкой области.